Западные страны сознательно стремятся одолеть Россию, а не строить с ней нормальные отношения. Так считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Об этом он написал в своей публикации в соцсети Х.
«Нам говорят, что для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке необходимо победить Иран, в Восточной Азии — Китай, а для безопасности в Европе — одолеть Россию. Мы никогда не обсуждаем безопасность с точки зрения того, как научиться жить вместе. Это сделано намеренно», — уточнил специалист.
Профессор отметил, что Европа сама себя убедила: либеральная гегемония — это сила добра. А все, кто ей не подчиняется, якобы отвергают светлые ценности свободы и поэтому противостоят «добру».
В то же время отношения между Россией и Европой сейчас находятся в глубоком кризисе. Президент Владимир Путин заявил, что вина за это лежит не на Москве. По его словам, события на Украине здесь ни при чем.