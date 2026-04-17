Какой сегодня праздник: Международный день памятников и исторических мест

Международный день памятников и исторических мест, также известный как День всемирного наследия, отмечают ежегодно 18 апреля. В 1965 году основан Международный совет по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест — ассоциация профессионалов при ЮНЕСКО. Сегодня она объединяет свыше 12 тысяч членов из более чем 130 стран. А праздник впервые отметили в 1984 году. В России насчитывается около 150 тысяч объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Более 20 из них включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, среди них Московский Кремль и Красная площадь, исторический центр Санкт‑Петербурга, Троице‑Сергиева Лавра, озеро Байкал, вулканы Камчатки и так далее.
8 апреля 1925 года в Париже энтузиасты радиодела создали Международный радиолюбительский союз. Эта организация призвана объединять людей, увлечённых любительской радиосвязью. Праздник отмечают радиолюбители более чем в 150 странах мира. 18 октября 1992 года был создан Союза радиолюбителей России, а в 1994 году он вошёл в Международный радиолюбительский союз как правопреемник Центрального Радиоклуба СССР. Всемирный день радиолюбителя — это праздник энтузиастов, которые сохраняют традиции радиосвязи, развивают технологии и помогают обществу. Он напоминает о том, что радиолюбительство — не просто хобби, а важная часть мировой коммуникационной инфраструктуры.
День благодарности мужу отмечают ежегодно в третью субботу апреля. Праздник существует более ста лет: его начали отмечать в начале XX века. В этот день женщины выражали признательность мужьям за их труд и жертвы ради семьи — писали любовные записки, устраивали свидания, готовили подарки. В начале XXI века появилась симметричная традиция — День благодарности жене, который отмечают в третье воскресенье сентября. День благодарности мужу — неофициальный, но душевный праздник, который помогает укрепить отношения через внимание и признательность. Он напоминает: даже в рутине важно находить время, чтобы сказать близким, как они дороги.