Какой сегодня праздник: Международный день памятников и исторических мест

Международный день памятников и исторических мест, также известный как День всемирного наследия, отмечают ежегодно 18 апреля. В 1965 году основан Международный совет по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест — ассоциация профессионалов при ЮНЕСКО. Сегодня она объединяет свыше 12 тысяч членов из более чем 130 стран. А праздник впервые отметили в 1984 году. В России насчитывается около 150 тысяч объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Более 20 из них включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, среди них Московский Кремль и Красная площадь, исторический центр Санкт‑Петербурга, Троице‑Сергиева Лавра, озеро Байкал, вулканы Камчатки и так далее.