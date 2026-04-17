Якушев принял от учителей ХМАО наказы для Народной программы «Единой России»

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев встретился с педагогами Ханты-Мансийского автономного округа и обсудил с ними инициативы, которые преподаватели представили для Народной программы партии. Речь идет о снижении бюрократической нагрузки, вопросах безопасности в школах, совершенствовании ЕГЭ и ОГЭ. В совещании также принял участие член президиума регионального политсовета, губернатор Югры Руслан Кухарук.
Встреча прошла в школе № 2 — самой большой и современной в регионе. Четырехэтажное здание было построено в рамках Народной программы «Единой России». Корпус площадью более 30 тысяч квадратных метров рассчитан на 1725 учеников. В здании оборудованы спортивный блок, современные лаборатории для занятий физикой и химией, а также библиотечный центр.
Владимир Якушев подчеркнул, что развитие сферы образования является приоритетом для «Единой России». Он отметил, что в строительство школ сегодня вкладываются большие деньги. Каждое новое здание — это настоящее произведение искусства: почти в любой современной школе есть бассейн, библиотека, спортзал, пространства для уроков и кружков.
«На встрече прозвучали те темы, которые требуют отражения и в Народной программе, и в законах, которые потом будут приняты. Это вопросы, связанные с защитой чести и достоинства учителей. Федеральный законодатель должен защитить нашего учителя. Однозначно это найдёт отражение в новой Народной программе и затем уже в изменении федерального законодательства», — рассказал секретарь Генсовета партии.
Участники встречи обсудили вопрос безопасности в школах. Владимир Якушев подчеркнул, что в каждой образовательной организации должны работать специалисты, способные ее обеспечить. По его словам, методические рекомендации, разосланные Министерством просвещения РФ, не дают ответа на этот вопрос. В современных реалиях, особенно в условиях проведения специальной военной операции, безопасность в школах должна выйти на первый план.
Важный блок инициатив, внесенных педагогами в Народную программу, касается проведения ЕГЭ и ОГЭ.
«ЕГЭ — это инструмент, который работает уже 23 года, мы очень много шлифовали его, и, наверное, другого инструмента сегодня, как проверить знания наших учеников, по факту нет. Учителя сказали, что эта история себя зарекомендовавшая», — рассказал Владимир Якушев.
Он уточнил, что педагоги внесли много ценных предложений по совершенствованию ОГЭ, который школьники сейчас сдают после девятого класса. Все инициативы будут обязательно изучены партией совместно с правительством РФ и Минпросвещения.
Владимир Якушев также обсудил с учителями статус школьного психолога. Он акцентировал внимание на том, что психологи работают в школах, но по штатному расписанию не относятся к педагогам.
«Мне кажется, это несправедливо. На этот вопрос мы в ближайшее время обязательно должны найти ответ», — пообещал секретарь Генсовета партии.
Он отметил, что на встрече не прозвучало вопросов о нагрузке на школьников и педагогов. По его мнению, это связано с тем, что в течение пяти лет партия планомерно работала над этим. При этом «единороссы» продолжают держать на контроле закон 2022 года об уменьшении отчётности преподавателей.
В заключении секретарь Генсовета сообщил, что в новую Народную программу партии уже поступило более 246 тысяч инициатив. Из них около 146 тысяч — в электронном виде.