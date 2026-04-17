Украинка попыталась ввезти в Польшу радиоактивные доллары

Украинка попыталась вывезти через польско-украинскую границу радиоактивные доллары. Представитель пограничной службы страны сообщил, что уровень излучения в купюрах превышал норму почти в две тысячи раз.
— В ходе обычной процедуры контроля на пограничном переходе «Медыка» сотрудники Пограничной стражи выявили гражданку Украины 54 лет. С собой у нее были доллары в сумме около 10 тысяч, — сообщил сотрудник.
По словам самой украинки, на эти деньги она планировала купить в Польше машину.
Специалист пояснил: во время прохождения через радиометрический сканер оборудование подало сигнал тревоги, означающий превышение уровня радиоактивного излучения.
— В результате проверки выяснилось, что источником излучения была одна из стодолларовых купюр. По данным измерения оказалось, что излучение в 1905 раз превышает естественный фон, — рассказал представитель пограничной службы.
Работники поместили банкноту в специальный контейнер и вызвали специалистов из Государственного агентства по атомной энергетики. В результате проведенных консультаций, женщину не пустили в Польшу и отправили обратно на Украину, вернув радиоактивные деньги, передает РИА Новости.
Осенью таможенники, работающие на польской границе, пресекли незаконный ввоз на Украину более 14 тысяч почтовых марок с изображениями Адольфа Гитлера и нацистской символики.