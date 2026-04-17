На Сарпинском прибывшая вода отрезала хутора и СНТ от переправы

На острове Сарпинский в Волгограде прибывающая вода отрезала несколько хуторов и дачных обществ от грузовой и пассажирской переправ. Как рассказали ИА «Высота 102» жители острова, сегодня, 17 апреля, начало затапливать дороги, ведущие от хуторов Песчаный-2, Зайчики, Лещев, а также от СНТ, расположенных в этой части острова. Люди не могут проехать к пассажирской пристани в хуторе Бекетовский Перекат, а также к грузовому парому.

Возможность добраться до противоположного берега Волги у жителей отрезанных населенных пунктов и СНТ появится только 20 апреля, когда будут запущены пассажирские теплоходы по маршруту — Речпорт-Зайчики.

Напомним, Волжская ГЭС с 11 апреля начала работу в режиме спецпопуска. Пик сбросов на волгоградском гидроузле начнется 21 апреля.