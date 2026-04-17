На Сарпинском прибывшая вода отрезала хутора и СНТ от переправы

На острове Сарпинский в Волгограде прибывающая вода отрезала несколько хуторов и дачных обществ от грузовой и пассажирской переправ. Как рассказали ИА «Высота 102» жители острова, сегодня, 17 апреля, начало затапливать дороги, ведущие от хуторов Песчаный-2, Зайчики, Лещев, а также от СНТ, расположенных в этой части острова. Люди не могут проехать к пассажирской пристани в хуторе Бекетовский Перекат, а также к грузовому парому.