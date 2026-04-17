«Ему нравится Гитлер»: в Польше отменили концерт Канье Уэста после слов главы Минкульта

Концерт Канье Уэста в Польше отменили после резкого заявления министра культуры страны Марты Ченковской. Глава ведомства пригрозила не пускать скандального американского рэпера, если он приедет. Об этом сообщили организаторы тура.
«Я не могу себе представить, что в Польше, в стране, где людей убивали в нацистских немецких лагерях смерти, мы можем организовывать концерт исполнителя, который открыто и прямо заявляет, что ему нравится Гитлер, и пропагандирует нацистскую идеологию», — уточнила Ченковская.
Напомним, что на фоне растущего скандала Канье Уэст сам обратился к своим поклонникам. Артист признал, что сейчас переживает непростой период в жизни, и попросил у публики терпения.
В письме фанатам рэпер рассказал, что пытается заново понять самого себя. Он подчеркнул, что просит понимания именно в тот момент, когда заново узнаёт, кто он такой.
Кроме того, Канье Уэст упомянул проблемы со здоровьем. Музыкант сообщил, что пережил длинный эпизод психоза, осознаёт все последствия своих поступков и старается с ними справиться.