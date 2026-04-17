Конгрессвумен Луна: делегация парламентариев из США может посетить Россию

Анна Паулина Луна заявила, что президент США Трамп серьезно относится к вопросу восстановления отношений с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Делегация парламентариев из США может совершить визит в Россию. Об этом заявила член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна в интервью журналисту ИС «Вести».

«Я думаю, что вся тема и обсуждение прямых рейсов в Соединенные Штаты, а также нормализация отношений — это вполне возможно», — заявила конгрессвумен.

В ходе беседы американская чиновница отметила важность восстановления диалога между Россией и США. Нормализация отношений между странами, по мнению Луны, может произойти после завершения конфликта на Украине.

По словам конгрессвумен, президент США Дональд Трамп очень серьезно относится к восстановлению диалога с Россией.

Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался об ухудшении связи Москвы и Вашингтона при прошлой администрации США. По его словам, для восстановления диалога между странами потребуется время.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше