«Торпедо» в овертайме уступило «Металлургу» 3:4 и завершило сезон

«Торпедо» выбыло из плей-офф Кубка Гагарина, уступил в овертайме «Металлургу» в пятом матче второго круга — 3:4.
Эта пара клубов дольше всех остальных не могла завершить раунд — накануне в Нижнем Новгороде «Металлургу» нижегородцы не дали победить в четвёртый раз, совершив красивый камбэк с 0:2 и победив в овертайме.
17 апреля наставник «Торпедо» Алексей Исаков не стал экспериментировать с сочетаниеми, вернувшись к более-менее привычным тройкам. В первом периоде нижегородцы были очень активны и опасны, но схватили удаление за нарушение численного состава, и соперник это блестяще использовал: Робин Пресс забил первый гол в ворота Дениса Костина.
Во втором периоде ему ответил шайбой торпедовец Андрей Белевич, но вскоре преимущество «Металлургу» опять вернул Робин Пресс, оформив дубль, а почти на свистке третий гол забил Даниил Вовченко.
Перед третьим периодом самый забивающий торпедовец Егор Виноградов заявил, что надо больше бросать, вскоре с подачи Амира Гараева бросил и попал в ворота — 2:3. За минуту до окончания третьего игрового отрезка, уже сменив вратаря на шестого полевого игрока, «Торпедо» сумело сравнять счёт: третий гол забросил Максим Летунов.
В овертайме Антон Сизов получил штраф за подножку, а Роман Канцеров выбил «Торпедо» из розыгрыша кубка.
