Народное голосование по спортивным проектам «Ты в игре» продлится до 30 апреля

23 апреля начнется народное голосование по 250 проектам из 62 регионов, которые вышли в полуфинал VI сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Оно продлится до 30 апреля.
Всего было подано более шести тысяч заявок — на 550 больше, чем в прошлом году. Среди номинаций по количеству проектов лидировали «Дети в спорте», «Точка старта», «Безграничные возможности». На четвертом и пятом местах — номинации «Масштаб» и «Трансформация в спорте». Проголосовать за понравившийся проект можно на сайте конкурса. Для победителей народного голосования предусмотрен специальный приз.
Конкурс продолжается.
Сейчас уже идет (завершится 8 мая) образовательный акселератор для полуфиналистов. Эксперты расскажут им, как искать партнеров для реализации проектов, какие правила и законы надо знать, как лучше распорядиться грантами, заниматься цифровым продвижением, готовить презентации и общаться с чиновниками.
С 15 апреля также началось определение финалистов, а объявят их до 7 мая. Потом с 11 до 15 мая образовательный акселератор организуют для них. Защита проектов и определение победителей намечены с 18 по 22 мая. А награждение лучших — на 9−30 июня. Оно пройдет в Москве. В шестом сезоне победители в пяти основных номинациях получат по 500 тысяч рублей, а обладатель Гран-при — миллион.
Расскажем о некоторых проектах, которые участвовали в первом этапе конкурса.
В погоне за трамваем.
В Краснодарском крае проект «Обгони трамвай» зародился в 2017 году. Состязания стали ежегодными. Это соревнования по бегу, в которых участникам предлагают несколько дистанций, в том числе детскую.
Главное и обязательное для всех условие — в погоне за трамваем строго соблюдать правила дорожного движения. Маршрут держат в секрете до самого старта.
«Мы хотим показать, — рассказали организаторы проекта, — что спорт — это возможность по-новому взглянуть на свой город, пробежать по его улицам и увидеть то, мимо чего обычно проезжаешь, не замечая. Спорт может быть не только полезным хобби, но и по-настоящему увлекательным приключением».
Танцуй, пока молодой.
Проект «Спорт объединяет» из Череповца проходил в номинации «Безграничные возможности» и представляет собой летние спортивные сборы для танцоров на колясках.
Проект уже собрал семь творческих коллективов из пяти регионов. Всего в нем участвуют 50 человек, большинство из них — спортсмены с инвалидностью. Сейчас танцы на колясках претендуют на включение в программу Паралимпийских игр.
«Наши участники — молодые люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, — рассказали организаторы. — Они учатся новым движениям, обретают уверенность в своих силах и возможностях, выходят на новый уровень. Мы видим, что с таких сборов ребята возвращаются окрыленными, с новыми силами и целями».
Вырваться из плена.
Проект из Екатеринбурга «Ниндзя-зал чисто с кайфом» заявлен в номинации «Дети в спорте» как спортивная инициатива семейного формата. Ежедневно в ниндзя‑зале тренируются от 60 до 80 человек, из них около 70 процентов — дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет.
«Мы видим, насколько детям и взрослым не хватает живых эмоций, — отметили авторы инициативы. — В наше время многие стали пленниками гаджетов. Помочь вырваться из этого виртуального плена — наша задача. В ниндзя-зале каждый может попробовать себя на полосе препятствий, в азартной борьбе с соперниками почувствовать уверенность в собственных силах».
Власть над волной.
Проект «Море волнуется» из Ростовской области — это первая в России серф‑школа, где обучение ведут на искусственной волне океанического типа. Спортивный комплекс оснащен 100‑метровым бассейном и оборудованием для создания волны, на которой можно оттачивать технику классического серфинга.
«Для многих россиян, которые мечтают о серфинге, океан слишком далеко, — объясняют свою задумку организаторы. — Наш проект стал пространством, где ребенок, взрослый или человек старшего возраста могут безопасно выйти на старт, отправиться в стремительное плаванье на доске».
Справка «РГ».
Конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводят по госпрограмме «Спорт России».
В VI сезоне конкурса представлено пять основных номинаций: «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте», «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности» — а также три номинации от партнеров конкурса: «Корпоративный спорт», «Спортивный туризм» и «Медиа».
Цель программы «Спорт России» — к 2030 году вовлечь в занятия спортом до 70 процентов россиян. Сейчас их — 62,6 процента. За первые пять лет проведения конкурса «Ты в игре» на участие в нем со всей страны заявлено более 21 тысячи спортивных проектов.