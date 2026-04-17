Артемий Лебедев на шоу «Натальная карта» довел до слез ведущую Олесю Иванченко

Дизайнер Артемий Лебедев довел до слез ведущую шоу «Натальная карта» Олесю Иванченко из-за своих односложных и провокационных ответов. Выпуск программы доступен в социальной сети «ВКонтакте».

Дизайнер Артемий Лебедев довел до слез ведущую шоу «Натальная карта» Олесю Иванченко из-за своих односложных и провокационных ответов. Выпуск программы доступен в социальной сети «ВКонтакте».

В ходе передачи Лебедев не предоставлял развернутых комментариев, и в какой-то момент Иванченко не смогла справиться с напряжением и заплакала.

Ведущая сказала, что перед ней сидит «маска», отвечающая только «да» или «нет». В какой-то момент девушка задалась вопросом, зачем вообще продолжать разговор, если дизайнер все время все отрицает или «провоцирует» ее. После этого она расплакалась, а Лебедев предложил ей носовой платок, чтобы вытереть слезы.

Прошлой осенью Лебедев рассказал, что таксист высадил его из автомобиля из-за личной неприязни и обматерил. По словам Лебедева, таксист сказал: «Я вас не повезу», а затем в ответ на вопрос «почему» ответил: «Потому что ты ***». В то же время блогер заявил, что в реальной жизни редко сталкивается с негативом от незнакомых людей, в то время как в Сети регулярно читает критические и враждебные комментарии в свой адрес.

