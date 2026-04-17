Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участок между станциями метро «Строгино» и «Пятницкое шоссе» закроют с 30 апреля

Участок между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии метро закроют с 30 апреля по 8 мая, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«С 30 апреля по 8 мая включительно будет закрыт участок между станциями “Строгино” и “Пятницкое шоссе” Арбатско-Покровской линии в связи со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии. Станции “Мякинино”, “Волоколамская”, “Митино” и “Пятницкое шоссе” будут закрыты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тоннель будут прокладывать вблизи действующего участка синей линии. Для безопасности поездок необходимо ограничить движение в зоне проведения работ.

Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, вторым маршрутом Московских центральных диаметров (МЦД-2), станциями Таганско-Краснопресненской линии метро.