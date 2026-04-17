Участок между станциями метро «Строгино» и «Пятницкое шоссе» закроют с 30 апреля

«С 30 апреля по 8 мая включительно будет закрыт участок между станциями “Строгино” и “Пятницкое шоссе” Арбатско-Покровской линии в связи со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии. Станции “Мякинино”, “Волоколамская”, “Митино” и “Пятницкое шоссе” будут закрыты», — говорится в сообщении.