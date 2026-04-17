Четыре планеты выстроятся в ряд 18 апреля над Волгоградом

Четыре планеты выстроятся в ряд 18 апреля. В параде будут участвовать Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун.
Они уже сошлись близко друг к другу, но лучшими датами для наблюдений Star Walk называет дни с субботы по понедельник.
Лучшая позиций у наблюдателей Южного полушария. Во многих локациях Северного планеты будут расположены очень низко. Лучшее время чтобы их увидеть здесь будет за полчаса до восхода солнца. Смотреть нужно низко над восточным горизонтом.
Марс и Меркурий будут располагаться примерно на одной высоте, если небо еще не будет слишком ярким, есть шанс увидеть их невооруженным глазом. Сатурн будет находиться ниже, а Нептун в ярких утренних сумерках обычно не стоит даже пытаться искать — он слишком тусклый.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, чем грозит землянам приближение астероида Апофис и почему его так ждут ученые.