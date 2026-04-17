Нижегородская лаборатория нашла опасные жиры в твороге и сметане

В продукции выявили растительные жиры вместо молочных.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» завершили проверку образцов творога и сметаны, отобранных в рамках государственного пищевого мониторинга. Лабораторные испытания показали: в продукции есть нарушения по жирнокислотному составу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, эксперты обнаружили признаки использования растительных масел и жиров растительного происхождения, что не соответствует заявленным характеристикам.

Специалисты предупреждают: подмена молочного жира растительным снижает качество продукта, а регулярное его употребление может повышать риск развития ожирения, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты проверки направили в региональное управление Россельхознадзора — теперь ведомству предстоит принять меры реагирования.