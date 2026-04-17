В каких поездах в Крым есть душевые

«В курортном сезоне 2026 году пассажиры девяти поездов семейства “Таврия” смогут воспользоваться вагонами с душем», — сказано в сообщении.
В частности, вагоны с душем будут включены в составы № ⅞ Санкт-Петербург — Севастополь, № 17/18 Москва — Симферополь, № 25/26 Симферополь — Кисловодск, № 27/28 Москва — Симферополь, № 67/68 Москва — Симферополь, № 77/78 Санкт-Петербург — Симферополь, № 91/92 Москва — Севастополь, № 195/196 Москва — Симферополь и № 315/316 Симферополь — Адлер.
Сейчас душем оборудовано порядка 300 вагонов собственного парка компании, уточняет перевозчик. Воспользоваться душем бесплатно можно в вагонах СВ, а также в вагонах всех классов в фирменном поезде № 27/28 Москва — Симферополь.
«В других поездах и классах пользование услугой составляет 200 рублей. Также у проводников можно приобрести наборы для душа», — указали в «Гранд Сервис Экспресс».
Продажи на летние поезда в Крым запущены с начала марта. В курортный сезон в направлении полуострова будут курсировать 20 поездов «Таврия»: 11 круглогодичных и 9 сезонных, а также пять беспересадочных групп вагонов.