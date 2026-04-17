В каких поездах в Крым есть душевые

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. В новом курортном сезоне на крымское направления поставят поезда, в состав которых включат вагоны с душевыми комнатами. Об этом информирует в пятницу пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Эксперсс».

Источник: РИА "Новости"

«В курортном сезоне 2026 году пассажиры девяти поездов семейства “Таврия” смогут воспользоваться вагонами с душем», — сказано в сообщении.

В частности, вагоны с душем будут включены в составы № ⅞ Санкт-Петербург — Севастополь, № 17/18 Москва — Симферополь, № 25/26 Симферополь — Кисловодск, № 27/28 Москва — Симферополь, № 67/68 Москва — Симферополь, № 77/78 Санкт-Петербург — Симферополь, № 91/92 Москва — Севастополь, № 195/196 Москва — Симферополь и № 315/316 Симферополь — Адлер.

Сейчас душем оборудовано порядка 300 вагонов собственного парка компании, уточняет перевозчик. Воспользоваться душем бесплатно можно в вагонах СВ, а также в вагонах всех классов в фирменном поезде № 27/28 Москва — Симферополь.

«В других поездах и классах пользование услугой составляет 200 рублей. Также у проводников можно приобрести наборы для душа», — указали в «Гранд Сервис Экспресс».

Продажи на летние поезда в Крым запущены с начала марта. В курортный сезон в направлении полуострова будут курсировать 20 поездов «Таврия»: 11 круглогодичных и 9 сезонных, а также пять беспересадочных групп вагонов.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше