Трамп выразил уверенность, что США смогут договориться с Ираном в ближайшие дни

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что Иран и США могут быстро договориться о прекращении конфликта. По его словам, это реально сделать уже в ближайшие один-два дня. Его слова приводит портал Axios.
Президент США заявил, что иранская сторона сама хочет провести встречу и заключить сделку. Трамп считает, что переговоры, скорее всего, пройдут в выходные. Он не сомневается, что соглашения удастся достигнуть очень скоро.
Ранее Дональд Трамп публично поблагодарил Иран за решение открыть Ормузский пролив. Как известно, Тегеран принял официальное решение по этому водоему в пятницу, 17 апреля. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи тогда сообщил, что Ормузский пролив будет открыт на период прекращения огня.
По данным ряда СМИ, одним из пунктов сделки между США и Ираном может стать разблокировка иранских активов на сумму около 20 миллиардов долларов.