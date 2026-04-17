Трамп выразил уверенность, что США смогут договориться с Ираном в ближайшие дни

Трамп заявил, что Тегеран сам настаивает на проведении переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что Иран и США могут быстро договориться о прекращении конфликта. По его словам, это реально сделать уже в ближайшие один-два дня. Его слова приводит портал Axios.

Президент США заявил, что иранская сторона сама хочет провести встречу и заключить сделку. Трамп считает, что переговоры, скорее всего, пройдут в выходные. Он не сомневается, что соглашения удастся достигнуть очень скоро.

Ранее Дональд Трамп публично поблагодарил Иран за решение открыть Ормузский пролив. Как известно, Тегеран принял официальное решение по этому водоему в пятницу, 17 апреля. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи тогда сообщил, что Ормузский пролив будет открыт на период прекращения огня.

По данным ряда СМИ, одним из пунктов сделки между США и Ираном может стать разблокировка иранских активов на сумму около 20 миллиардов долларов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше