Творог и сметану с нарушениями выявил нижегородский Россельхознадзор

Специалисты лаборатории выявили фальсификат в молочной продукции, который может нанести серьезный вред здорову потребителей.

В Нижегородской области в ходе государственного пищевого мониторинга обнаружена некачественная молочная продукция. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, специалисты испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» завершили исследования образцов творога и сметаны 10 апреля 2026 года.

Лабораторные испытания показали серьезные отклонения в жирнокислотном составе продукции. В отобранных пробах зафиксировано наличие растительных масел и жиров на растительной основе, что является признаком фальсификации. Данные о нарушениях уже внесены в автоматизированную систему «Веста» для принятия оперативных мер реагирования в отношении производителей.

Эксперты предупреждают, что замена молочного жира растительным значительно снижает пищевую ценность продуктов. Регулярное употребление такой «молочки» повышает уровень холестерина в организме, что ведет к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета второго типа.

Ранее сотни случаев незаконной продажи ветпрепаратов выявил Россельхознадзор.