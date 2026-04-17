Творог и сметану с нарушениями выявил нижегородский Россельхознадзор

В Нижегородской области в ходе государственного пищевого мониторинга обнаружена некачественная молочная продукция. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, специалисты испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» завершили исследования образцов творога и сметаны 10 апреля 2026 года.
Лабораторные испытания показали серьезные отклонения в жирнокислотном составе продукции. В отобранных пробах зафиксировано наличие растительных масел и жиров на растительной основе, что является признаком фальсификации. Данные о нарушениях уже внесены в автоматизированную систему «Веста» для принятия оперативных мер реагирования в отношении производителей.
Эксперты предупреждают, что замена молочного жира растительным значительно снижает пищевую ценность продуктов. Регулярное употребление такой «молочки» повышает уровень холестерина в организме, что ведет к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета второго типа.
Ранее сотни случаев незаконной продажи ветпрепаратов выявил Россельхознадзор.