Нижегородец Олег Костин выиграл золото на Кубке России по плаванию

Первый день соревнований принёс Нижегородской области золото. На своей коронной дистанции 50 метров баттерфляем при серьёзнейшей конкуренции заслуженный мастер спорта Олег Костин оказался единственным, кто выплыл из 23 секунд. Причём, стартовал он только по второй дорожке. Время 33-летнего Костина — 22,96. Второе и третье место заняли петербуржец Егор Корнев (23,05) и Андрей Минаков из республики Татарстан (23,15). Ещё один нижегородец 19-летний Евгений Шиловский в этом заплыве стал восьмым с результатом — 23,42 секунды.