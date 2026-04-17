Нижегородец Олег Костин выиграл золото на Кубке России по плаванию

В Санкт-Петербурге стартовал финал Кубка России по плаванию, в котором принимают участие сильнейшие спортсмены страны.
Первый день соревнований принёс Нижегородской области золото. На своей коронной дистанции 50 метров баттерфляем при серьёзнейшей конкуренции заслуженный мастер спорта Олег Костин оказался единственным, кто выплыл из 23 секунд. Причём, стартовал он только по второй дорожке. Время 33-летнего Костина — 22,96. Второе и третье место заняли петербуржец Егор Корнев (23,05) и Андрей Минаков из республики Татарстан (23,15). Ещё один нижегородец 19-летний Евгений Шиловский в этом заплыве стал восьмым с результатом — 23,42 секунды.
На дистанции 50 метров брассом, где лучшей стала москвичка Юлия Ефимова (30,86), наша землячка Елена Богомолова стала пятой — 31,38.
Ещё один наш земляк Михаил Доринов занял 4-е место в заплыве на 200 метров брассом — 2.12,13. Здесь не было равных хозяину воды Кириллу Пригоде (2.09,90).