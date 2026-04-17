Нижегородский ХК «Торпедо» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

В пятой игре серии он уступил "Металлургу в овертайме.

Нижегородский ХК «Торпедо» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в четвертьфинале Кубка Гагарина 17 апреля.

Пятый матч серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошел в Магнитогорске и завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

Основное время матча завершилось вничью — 3:3. У «Металлурга» отличились Робин Пресс (дважды) и Даниил Вовченко, у «Торпедо» — Андрей Белевич, Егор Виноградов и Богдан Конюшков.

В овертайме удача была на стороне соперников нижегородцев: решающую шайбу забросил Роман Канцеров — 4:3.

Таким образом, счет в серии стал 4:1 в пользу «Металлурга» — он проходит в полуфинал, а «Торпедо» выбывает из борьбы за Кубок Гагарина.

Напомним, что в предыдущей встрече 15 апреля ХК «Торпедо» выиграл у «Металлурга» в овертайме.