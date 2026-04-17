Шеф-повар раскрыл главные ошибки при приготовлении плова

Плов считается одним из самых известных и любимых блюд восточной кухни. Несмотря на простые ингредиенты — рис, мясо, овощи и специи — его вкус во многом зависит от техники приготовления и соблюдения деталей. Шеф-повар Руслан Италмазов рассказал, какие ошибки чаще всего портят блюдо. Об этом пишет aif.ru.
«Налить слишком много воды, когда уже заложили рис. Это превратит рис в кашу, он не будет рассыпчатым. Сложно сказать, сколько нужно воды, так как это зависит от метода вашего приготовления, характера нагрева, посуды», — пояснил Италмазов.
Самое главное, что может безвозвратно испортить плов — это неправильно приготовленный зирвак. Это основа блюда: мясо, лук и морковь, которые долго тушатся до состояния насыщенного бульона. Если его приготовить слишком быстро, овощи не успевают раскрыться, и блюдо теряет насыщенность.
Проверить готовность можно простым способом. Следует аккуратно сделать углубление в рисе ручкой ножа. Если в отверстии уже нет воды, а заметно только масло, значит, плов дошел до готовности.
Ранее KP.RU сделал инструкцию, как правильно жарить картошку до идеальной золотистой корочки. В ней собраны простые, но важные советы от шеф-поваров, которые помогают добиться нужной текстуры и вкуса.