Девятилетняя школьница с Кубани в третий раз побила рекорд РФ по отжиманиям

Девятилетняя ученица из Краснодарского края в третий раз установила рекорд России по отжиманиям. Об этом сообщает Telegram-канал Книги рекордов государства.
Так, 13 апреля школьница из станицы Каневской София Штанько выполнила максимальное количество отжиманий от пола на контактной платформе за одну минуту. Она одержала победу в соревнованиях в своей возрастной категории. Результат составил 105 повторений.
«Талант Софии проявляется во всем, за что она берется: в спорте, в творчестве — везде она достигает превосходных результатов», — следует из публикации.
При этом спорт не является основным хобби юной рекордсменки. По имеющимся данным, София хочет стать актрисой и сниматься в кино.
Ранее KP.RU писал, что 18-летний австралийский спринтер Гоут Гоут на национальном чемпионате в Сиднее преодолел отметку в 19,67 секунды на дистанции 200 метров. Своим результатом он превзошел юниорский рекорд легендарного ямайца Усэйна Болта.