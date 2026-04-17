Воронежский Следком помог брату с сестрой получить жилье

В прошлом месяце в следственное управление СК РФ по Воронежской области обратились брат и сестра, оставшиеся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Дело в том, что сиротам не выделили положенное по закону жилье по достижении 18-летнего возраста, хотя они неоднократно обращались в различные инстанции.
Следователь в кратчайшие сроки добился полного восстановления нарушенных прав граждан, и в этом же месяце родственники получили ключи от новых квартир.
Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности со стороны чиновников, которые не реагировали на обращения воронежцев.
— Ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления Михаила Селюкова, — уточнили в СК.