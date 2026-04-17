Лукашенко предположил, почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, почему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог проиграть на парламентских выборах в республике. Об этом он рассказал в интервью RT.
«Почему Орбан проиграл? Значит, были серьезные изъяны в политике, особенно во внутренней политике. Ведь конкретные люди внутри голосовали», — отметил Лукашенко.
По словам белорусского лидера, поражение Орбана говорит о том, что оппозиция в лице председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра дала жителям республики внятные и привлекательные обещания.
Ранее KP.RU сообщал, что издание Politico озвучило неожиданную причину поражения Виктора Орбана на выборах. Отмечается, что к этому могли привести тесные связи премьер-министра Венгрии с президентом США Дональдом Трампом.