Лукашенко предположил, почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии

Лукашенко: Орбан мог проиграть на выборах из-за изъянов во внутренней политике.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, почему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог проиграть на парламентских выборах в республике. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Почему Орбан проиграл? Значит, были серьезные изъяны в политике, особенно во внутренней политике. Ведь конкретные люди внутри голосовали», — отметил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, поражение Орбана говорит о том, что оппозиция в лице председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра дала жителям республики внятные и привлекательные обещания.

Ранее KP.RU сообщал, что издание Politico озвучило неожиданную причину поражения Виктора Орбана на выборах. Отмечается, что к этому могли привести тесные связи премьер-министра Венгрии с президентом США Дональдом Трампом.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
