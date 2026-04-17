В Петербурге отремонтируют дороги к станциям метро

Дороги, которые ведут к станциям метрополитена, отремонтируют в Санкт-Петербурге по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.
В частности, специалисты приведут в порядок участок на Большом проспекте Васильевского острова, одном из ключевых путей к станции метро «Горный институт». Ремонт охватит около 2 км проезжей части от 1-й до 23-й линии. Там полностью обновят покрытие и частично проведут ремонт тротуаров.
Также специалисты отремонтируют километровый участок Удельного проспекта от Поклонногорской улицы до Скобелевского проспекта, который обеспечивает удобный доступ к станции метро «Удельная». Кроме того, запланирован ремонт Новочеркасского проспекта, который ведет к станции «Новочеркасская». Работы сосредоточатся на отрезке протяженностью 1,5 км от Перевозного переулка до Гранитной улицы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.