Словакия подаст иск в суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа

Власти Словакии приняли решения подать иск в Суд Европейского союза (ЕС) из-за введенного запрета на ввоз газа из России. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
— Словацкая Республика подает иск в Суд Европейского союза из-за запрета импорта российского газа, — говорится в публикации министра в социальной сети Х.
Фицо подчеркнул, что Братиславу не устраивает порядок, по которому приняли соответствующее положение Совета ЕС, которое устанавливает запрет на поставки в ЕС российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года и СПГ с 1 января 2027 года.
— (Запрет — прим. «ВМ») фактически представляет собой часть санкционного режима, то есть санкционную меру, а следовательно, такое решение должно было быть принято единогласно, — утверждает Фицо.
Несмотря на это, Еврокомиссия, зная, что некоторые страны не поддержат инициативу, все равно приняли ее под видом законопроекта. В данном случае требовалось одобрение не всех, а большинства.
— По мнению словацкого правительства, это представляется очевидным нарушением принципов, на которых основываются договоры ЕС. Договоры предусматривают, что решения, касающиеся системы санкционных мер и вопросов внешней политики, должны приниматься единогласно, — пояснил Фицо.
По его словам, подаваемый иск является важен, так как может создать прецедент, который окажет влияние на будущие решения в ЕС. Премьер отметил, что крайний срок для подачи иска — 27 апреля 2026 года. Фицо посоветовал Министерству юстиции Словакии обратиться в суд с просьбой о принятии обеспечительных мер, поскольку европейский запрет вступит в силу в 2027 году, а рассмотрение иска может занять несколько лет.
Словакия и Венгрия еще в феврале этого года заявили о намерении обжаловать в Суде ЕС решение объединения о поэтапном запрете импорта российского природного газа до 2027 года. Однако дальнейшая судьба венгерского иска остается неопределенной из-за смены власти в Будапеште.