Участника нижегородской управляющей компании поймали при попытке подкупа

В Нижнем Новгороде задержали участника управляющей компании, который пытался подкупить знакомого суммой более 1 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
64-летнего мужчину поймали, когда он пытался передать 1,1 млн рублей другому участнику управляющей компании. Злоумышленнику требовалось содействие знакомого в том, чтобы прекратить полномочия гендиректора компании и взять на его место другого человека путем голосования.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту подкупа. Обвиняемого заключили под стражу, ведется расследование.
