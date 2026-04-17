Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участника нижегородской управляющей компании поймали при попытке подкупа

Мужчина хотел повлиять на смену гендиректора компании.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде задержали участника управляющей компании, который пытался подкупить знакомого суммой более 1 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

64-летнего мужчину поймали, когда он пытался передать 1,1 млн рублей другому участнику управляющей компании. Злоумышленнику требовалось содействие знакомого в том, чтобы прекратить полномочия гендиректора компании и взять на его место другого человека путем голосования.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту подкупа. Обвиняемого заключили под стражу, ведется расследование.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что экс-сотрудника компании по транспортировке авто обвиняют в коммерческом подкупе.