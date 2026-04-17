Резкий переворот. Что происходит с компаниями после IPO

В эфире Радио РБК основатель «Усиленных инвестиций» Кирилл Кузнецов рассказал, как сильный менеджмент помогает котировкам расти и что происходит с компаниями после IPO.

В пятницу, 17 апреля, торговая платформа B2B-РТС, объединяющая площадки РТС-тендер и B2B Center, провела первичное размещение акций на 2,43 млрд. руб. Это дивидендная и растущая компания, которая, по мнению основателя «Усиленных инвестиций» Кирилла Кузнецова, покажет хорошие результаты по итогам первого квартала. При этом общая экономическая ситуация в стране негативная, что может давить на работающую в сфере госзакупок компанию.

Тренд на «привнесение частного духа» в компании с государственным участием — правильный и «здоровый». Зачастую такие организации начинают лучше управляться, урезать инвестиции и больше работать над экономической эффективностью. Положительными примерами здесь являются ВТБ и «Дом.РФ».

Возможно, частные инвесторы приходят в ценные бумаги, когда в компании появляется новый менеджмент с понятной стратегией развития на ближайшие годы, предположил Кирилл Кузнецов.