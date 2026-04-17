«Торпедо» завершило 18‑й сезон КХЛ на стадии ¼ финала

17 апреля в Магнитогорске состоялся пятый матч четвертьфинальной серии Континентальной хоккейной лиги «Металлург» — «Торпедо». Хозяева выиграли — 4:3 ОТ, итог серии — 4:1. Предыдущие результаты — 4:3, 4:1 (в Челябинской области), 4:2 и 2:3 ОТ (в столице Приволжья).
Нижегородцы хорошо начали пятую игру, не позволив магнитогорцам завладеть инициативой, но на 9-й минуте допустили нарушение численного состава. «Металлург» реализовал большинство за 80 секунд, цели достиг бросок шведского защитника Робина Пресса. Момент возник из-за того, что Даниил Журавлёв не сумел выбросить шайбу из зоны обороны. Вскоре Василий Атанасов у левой штанги не смог переиграть вратаря Илью Набокова, а за две минуты большинства наши хоккеисты не сделали ни одного броска. В концовке первого периода «сталевары» были очень близки к тому, чтобы удвоить своё преимущество.
На 23-й минуте у волжан получилась результативная контратака. Пас Александра Яремчука замкнул Андрей Белевич, вторым ассистентом стал Никита Шавин — 1:1. Уральцы включили обороты, и на 30-й минуте Пресс снова неотразимо «выстрелил» от синей линии — 2:1. До перерыва гости отбились при игре 4 на 5 и 3 на 5, двух хоккеистов им недоставало в течение 1 минуты 11 секунд. А при равенстве составов Даниил Вовченко забил за 10 секунд до сирены на второй перерыв — 3:1. Гол оказался нелепым: Шавин с Яремчуком во владениях «Торпедо» понадеялись друг на друга, поэтому шайба досталась Сергею Толчинскому, который красиво переадресовал её Вовченко на пустые ворота.
Егора Виноградова в день игры поздравляли с 23-летием. Именно он на 45-й минуте сократил разрыв, свободно выкатившись из-за ворот на отличную позицию. В напряжённой концовке не использовали свои шансы Атанасов и Виноградов, но наши всё-таки сравняли счёт — за 1.17 до истечения основного времени, при шести полевых на площадке. Богдан Конюшков «стрельнул» с позиции защитника, а Максим Летунов подправил шайбу — 3:3.
Во втором матче подряд торпедовцы отыграли отставание −2, а «металлурги» уступили в третьем периоде — 0:2. Соотношение бросков в створ за 60 минут — 31:20 в пользу «Магнитки» (13:5, 14:3, 4:12).
Судьбу серии до четырёх побед решили удаление Антона Сизова и розыгрыш большинства. Победный бросок удался Роману Канцерову, ассистировали Владимир Ткачёв и Толчинский. Овертайм длился 5 минут 19 секунд. Здесь соотношение бросков в створ — 6:2 опять-таки в пользу магнитогорцев.
Состав «Торпедо»: Костин (Шугаев в запасе); Сизов (А) — Конюшков (А), Гончарук — Летунов — Фирстов; Нарделла — Науменков, Виноградов — Ткачёв (К) — Атанасов; Журавлёв — Силаев, Гераськин — Свищёв — Кручинин; Бойков, Шавин — Белевич — Яремчук, Гараев.
В целом наша команда провела успешный сезон. В топ-8 чемпионата КХЛ она пробилась лишь третий раз в истории.