Макрон анонсировал встречу по Ормузскому проливу в Лондоне

Очередная встреча по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе состоится уже на следующей неделе в Лондоне. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам прошедшей конференции.
«На следующей неделе встреча по планированию пройдет в Лондоне», — уточнил Макрон.
Трамп рассказал, что после урегулирования ситуации с Ормузским проливом ему позвонили из НАТО и спросили, нужна ли помощь. Он велел им держаться подальше, заметив, что разве только они хотят загрузить свои корабли нефтью. По его словам, альянс оказался бесполезен именно тогда, когда был действительно нужен.
Американский президент уже не раз заявлял, что в будущем не рассчитывает на поддержку со стороны НАТО. Трамп в очередной раз напомнил, что альянс ранее не помог США и вряд ли сделает это сейчас или позже.