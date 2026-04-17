В стартовом котловане метро на улице Горького начали заливку бетона

Строители приступили к созданию монолитного основания, на котором позже соберут тоннелепроходческие щиты для движения к площади Свободы.

Подготовка стартового котлована за тупиками станции «Горьковская» перешла в новую фазу. Как сообщил MAX-канал «МетроНН», рабочие начали монолитные работы после завершения выемки 18 тысяч кубометров грунта и монтажа распорной системы. На участке площадью более 1,5 тысяч квадратных метров уже уложены первые 115 кубометров бетонной подосновы.

Для формирования полноценного бетонного лотка метростроевцам предстоит залить еще 975 кубометров бетона и смонтировать арматурный каркас весом 123 тонны. Эти работы необходимы для создания прочного ложа, на котором в дальнейшем будет производиться монтаж тяжелых тоннелепроходческих механизированных комплексов. Именно отсюда начнется проходка двух параллельных тоннелей в сторону новой станции.

Безопасность конструкции подтверждена специализированной геологической организацией, которая проверила грунто-цементные элементы усиления. Ранее аналогичные исследования проводились на площади Свободы. Проверка показала, что каркас стартового котлована надежно укреплен и готов к приему строительной техники.

Ранее сообщалось, что 8000 скважин для метро пробурили на площади Свободы в Нижнем Новгороде.