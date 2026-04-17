В регистр доноров костного мозга записались 340 жителей Кубани

Записались в регистр доноров костного мозга с начала года 340 жителей Кубани, что соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Пересадка костного мозга нужна при тяжелых заболеваниях крови. Для нее донор и пациент должны почти полностью совпадать по генетическим параметрам. Вероятность найти подходящего донора составляет примерно 1 к 10 тыс. Поэтому чем больше людей в регистре, тем выше шансы на подбор.
Теперь в нем состоят около 4 тыс. жителей региона. Сдать клетки можно безболезненно: их берут из вены, как при обычной сдаче крови.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.