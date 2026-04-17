В Перми начали выпускать подводный кабель связи для Арктики и Дальнего Востока

Оптоволоконный кабель проложат на магистральных линиях связи в сложном климате.

Источник: Комсомольская правда

В Перми на предприятии ООО «Инкаб» запустили новую линию производства сердечника подводного волоконно оптического кабеля (ВОК) при поддержке Фонда развития промышленности, поделились в пресс-службе Правительства Прикамья.

Кабели с такими сердечниками используют для прокладки магистральных линий связи на Дальнем Востоке, в Арктике и вдоль Северного морского пути. Оптический сердечник может быть использован для подводных кабелей длиной до 50 км.

Фото: пресс-служба Правительства Пермского края.

Новая система герметизации, разработанная инженерами, поможет снизить последствия повреждений, например, обрывов из-за якорей судов. Кроме того, технология заметно сокращает длину участка, который нужно менять при ремонте.

Создаваемые линии связи обеспечат высокоскоростной передачей данных порты на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, а также в акваториях Чёрного, Каспийского, Балтийского и других морей, что очень важно для развития транспортной и логистической инфраструктуры.

Завод «Инкаб» сотрудничает с крупнейшими телекоммуникационными операторами, включая «Ростелеком», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», а также с ведущими промышленными и энергетическими компании, например, «Россети», «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Транснефть», «Татнефть», «ЭР Телеком Холдинг».

