В Нижнетавдинском округе Тюменской области прошла акция «Вода России»

Ее участники очистили от мусора около 2 км береговой линии реки Тавды.

Источник: Национальные проекты России

Акция «Вода России» состоялась 17 апреля в Нижнетавдинском муниципальном округе Тюменской области. Мероприятие организовали по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в районной администрации.

Участники инициативы очистили около 2 км береговой линии реки Тавды, собрав 2,4 кубометра мусора: пластик, стекло, полиэтилен и прочие отходы. Отмечается, что такие уборки помогают поддерживать порядок у водоемов и напоминают жителям о необходимости не оставлять мусор на природе и правильно его утилизировать.

Добавим, что в Тюменской области регулярно проходят различные экологические инициативы. Например, во время акции «БумБатл» в регионе было собрано и сдано на переработку свыше 64 тонн макулатуры, а участие в мероприятии приняли более 35 тысяч человек.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.