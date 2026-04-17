Известная актриса Кристина Эпплгейт с конца марта находится в больнице

54-летняя американская актриса Кристина Эпплгейт, которую зрители знают по роли сестры Рэйчел в сериале «Друзья», находится в больнице с конца марта. Об этом сообщает портал TMZ.
«Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что она была госпитализирована в конце марта, хотя точная причина остаётся неясной», — пишет издание.
Уточняется, что она в Лос-Анджелесе.
Актриса борется с рассеянным склерозом с июня 2021 года, когда ей поставили этот диагноз. Эпплгейт неоднократно публично рассказывала о своей болезни и о том, как она влияет на её жизнь и карьеру. Несмотря на недуг, она продолжает работать и участвовать в проектах, в том числе в озвучивании мультсериалов.
Ранее сообщалось, что заслуженной артистке России Елене Воробей стало плохо во время съемок.