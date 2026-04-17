От дождей до ночных заморозков: как будет меняться погода в длинные выходные

В субботу, 18 апреля, белорусскую погоду будет формировать неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, в большей степени на юго-востоке страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром возможен туман. Ветер будет умеренный северного и северо-западного направления. Ночью температура составит от +1 до +7°С, днем воздух прогреется до +12…+17°С.
Воскресенье 19 апреля будет облачным с прояснениями. Ночью в основном без осадков, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах образуется слабый туман. Ветер северных направлений, умеренный, днем местами порывистый. Ночью температура опустится до −1…+5°С, днем будет от +8°С на северо-востоке до +17°С на юго-западе.
В понедельник 20 апреля прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами на юге республики ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах снова возможен слабый туман. Ветер северный и северо-восточный, умеренный, днем местами порывистый. Ночью температура составит от −3 до +4°С, на юго-западе до +6°С, днем воздух прогреется до +8…+15°С.