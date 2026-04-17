Wildberries и Ozon изучат выданное им ФАС предупреждение

Wildberries (РВБ) и Ozon пообещали изучить предупреждения Федеральной антимонопольной службы, выданные им за «навязывание невыгодных требований продавцам и введение в заблуждение покупателей». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах компаний.
В РВБ заявили, что компания ведет диалог с надзорным ведомством и как добросовестный участник рынка следует его рекомендациям.
«Компания изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес», — отметили представители Wildberries.
В Ozon также выразили готовность ознакомиться с позицией ФАС. Пресс-служба компании подчеркнула, что всегда добросовестно выполняет просьбы ведомства.
Представители Ozon дополнительно пояснили механизм присвоения плашки «оригинал» для продавцов. Получить ее можно двумя способами: загрузив актуальные документы на бренд и пройдя проверку либо внеся обеспечительный платеж в размере 3% от оборота бренда за последний год. При выявлении контрафакта товар снимается с продажи, платеж удерживается, а продавец лишается статуса. Уточняется, что данная система работает с начала 2026 года. Причем она уже успела показать свою эффективность в борьбе с контрафактом.
«Мы рассматриваем механизм не как услугу для продавцов, а как инструмент экономической ответственности продавца за подлинность товара», — заверили в Ozon.
KP.RU прежде писал, что в России рассматривается введение запрета для маркетплейсов влиять на цены товаров. Под эти ограничения также могут попасть скидки. Соответствующий проект разработал Минпромторг.