Wildberries и Ozon изучат выданное им ФАС предупреждение

Представители Ozon дополнительно пояснили механизм присвоения плашки «оригинал» для продавцов. Получить ее можно двумя способами: загрузив актуальные документы на бренд и пройдя проверку либо внеся обеспечительный платеж в размере 3% от оборота бренда за последний год. При выявлении контрафакта товар снимается с продажи, платеж удерживается, а продавец лишается статуса. Уточняется, что данная система работает с начала 2026 года. Причем она уже успела показать свою эффективность в борьбе с контрафактом.