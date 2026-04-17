Движение транспорта по площади Минина и Пожарского будет ограничено 20 и 22 апреля

Движение транспорта в районе площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде будет ограничено 20 и 22 апреля с полуночи до 16:00 в связи с проведением мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничения будут действовать на площади Минина и Пожарского (на участке от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной), улице Ульянова (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), улице Минина (на участке от площади Минина и Пожарского до переулка Музейного), Георгиевском съезде и Верхне-Волжской набережной (на участке от площади Минина и Пожарского до переулка Музейного).
«Просим водителей заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон. Оставленные в зоне действия ограничений транспортные средства подлежат принудительному перемещению. Информацию о перемещенных автомобилях можно узнать по телефону справочной службы: 417−17−07», — сказано в сообщении.
Объехать зону производства работ можно будет по прилегающим улицам.