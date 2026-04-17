В Балтачевскую женскую консультацию Башкирии поступило новое оборудование

Современный аппарат для малоинвазивных операций поступил в Балтачевскую женскую консультацию в селе Старобалтачево Республика Башкортостан. Это соответствует целям нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Речь идет о электрохирургическом гинекологическом высокочастотном аппарате для резекции и коагуляции. Он одновременно разрезает ткани и прижигает сосуды, останавливая кровотечение.
«Приобретение данного оборудования — это прямое следствие заботы государства о здоровье женщин. Теперь жительницам нашего района доступны передовые технологии, которые позволяют проводить сложнейшие вмешательства максимально щадяще и безопасно», — отметил главный врач Балтачевской центральной районной больницы Салават Гельметдинов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.