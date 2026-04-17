Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны пары полуфиналистов Кубка Гагарина

Определились все полуфиналисты плей-офф КХЛ. Последним в четверку сильнейших пробился магнитогорский «Металлург», одолев нижегородское «Торпедо» в пяти играх.

Источник: Life.ru

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

«Локомотив» (Ярославль) против «Авангарда» (Омск).

«Металлург» (Магнитогорск) против «Ак Барса» (Казань).

Серии матчей до четырех побед начнутся:

В паре «Локомотив» — «Авангард»: 24, 26, 28, 30 апреля, а также 2, 4 и 6 мая при необходимости. В паре «Металлург» — «Ак Барс»: 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5 и 7 мая.

Напомним, что действующим чемпионом КХЛ является ярославский «Локомотив», победивший в прошлом финале челябинский «Трактор». В текущем сезоне регулярный чемпионат выиграл магнитогорский «Металлург».

Ранее Life.ru сообщал, что защитник Арсений Коромыслов подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ. В КХЛ он выступал за «Трактор».

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.