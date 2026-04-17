Стали известны пары полуфиналистов Кубка Гагарина

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
«Локомотив» (Ярославль) против «Авангарда» (Омск).
«Металлург» (Магнитогорск) против «Ак Барса» (Казань).
Серии матчей до четырех побед начнутся:
В паре «Локомотив» — «Авангард»: 24, 26, 28, 30 апреля, а также 2, 4 и 6 мая при необходимости. В паре «Металлург» — «Ак Барс»: 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5 и 7 мая.
Напомним, что действующим чемпионом КХЛ является ярославский «Локомотив», победивший в прошлом финале челябинский «Трактор». В текущем сезоне регулярный чемпионат выиграл магнитогорский «Металлург».
