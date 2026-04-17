АТОР: Россиянам стало сложнее записаться и получить загранпаспорт

Россияне стали получать заграничные паспорта медленнее, также возникли сложности с записями на подачу заявления и получение документа. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По информации ассоциации, с декабря 2025 года россияне начали отмечать, что им трудно записаться в подразделения МВД через портал «Госуслуги».
— Система у многих показывает лишь статус «высокая загруженность» или «нет доступного времени для записи». К марту 2026 года ситуация обострилась, и о ней заговорили крупные СМИ. Проблемы фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре, — говорится в материале.
У одних выдача паспорта занимает до десяти дней, в то время как у других процесс может затянуться на несколько месяцев. В то же время россияне, проживающие за границей и оформляющие паспорт там, не сталкиваются с такими проблемами. Тем не менее массовых жалоб не фиксируется, говорится в материале.
В МВД пояснили, что увеличение числа запросов в 2026 году связано с изменением правил выезда детей до 14 лет за границу, техническими трудностями в многофункциональных центрах и пиковым спросом по различным направлениям. В ведомстве добавили, что основной поток обращений традиционно приходится на период с марта по сентябрь.
С 20 января выезд несовершеннолетних граждан из РФ за границу стал невозможен по свидетельству о рождении. Теперь для осуществления подобных поездок понадобится загранпаспорт.