МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Умер актер Борис Голощапов, известный по кинопроектам «Адвокат» и «Горячая точка».

«Борис Николаевич ушел из жизни 15 апреля», — рассказали aif.ru в Воронежском камерном театре.

Как сообщила изданию собеседница, актер долго боролся с онкологией. По ее словам, в последние годы Голощапов любил проводить время в уединении. У него был небольшой дом в Радчино, где он жил с ранней весны до осени.

«Прощание пройдет 18 апреля в 9.00 у храма в честь иконы Божией Матери “Взыскание погибших” рядом с Коминтерновским кладбищем (в Воронеже — ред.)», — рассказали коллеги актера изданию.

Актер Голощапов известен ролями в кинопроектах «Адвокат», «Икорный барон» и «Горячая точка», а также работой над дубляжом японской анимации. Его голосом говорят персонажи многих популярных аниме.