Суд в Москве арестовал сына Павла Астахова по делу о мошенничестве

Павел Астахов — адвокат, с 2009 по 2016 год занимал пост уполномоченного по правам ребенка. В сентябре 2016-го президент Владимир Путин уволил омбудсмена с должности. Он ушел по собственному желанию. Как сообщал РБК, решение об увольнении Астахова было принято летом вскоре после скандала по поводу его слов, произнесенных во время встречи с детьми, которые выжили после сплава на карельском Сямозере. Омбудсмен спросил выживших: «Ну что, как поплавали?».