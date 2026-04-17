Суд в Москве арестовал сына Павла Астахова по делу о мошенничестве

Суд в Москве арестовал сына адвоката Павла Астахова Антона Астахова, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
Астахов заключен под стражу до 16 июня этого года по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
В суде не уточнили деталей уголовного дела.
Павел Астахов — адвокат, с 2009 по 2016 год занимал пост уполномоченного по правам ребенка. В сентябре 2016-го президент Владимир Путин уволил омбудсмена с должности. Он ушел по собственному желанию. Как сообщал РБК, решение об увольнении Астахова было принято летом вскоре после скандала по поводу его слов, произнесенных во время встречи с детьми, которые выжили после сплава на карельском Сямозере. Омбудсмен спросил выживших: «Ну что, как поплавали?».
Осенью 2022 года Антон Астахов был приговорен к 3,5 года колонии общего режима по делу об афере с кредитами саратовского НВК-банка. Ущерб тогда составил 75 млн руб. Сам Астахов отрицал свою вину.
