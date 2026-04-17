В Волгоградской области с начала года построили более 200 тыс. кв. м жилья

Более 200 тыс. кв. м жилья построили в Волгоградской области с начала 2026 года. Работы прошли при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете строительства региона.
Из них 169,2 тыс. кв. м — индивидуальное строительство. Также введены в эксплуатацию 47,3 тыс. кв. м многоквартирных домов.
Основной объем жилья введен в эксплуатацию в городах, часть — в сельской местности. В Волгограде, например, сдали 79,2 тыс. кв. м. Сейчас в регионе строятся 197 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.