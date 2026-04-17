Инфекционист Мескина: оспа обезьян не получит массового распространения

Инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина ответила, может ли оспа обезьян получить широкое распространение.
По мнению врача, для того, чтобы болезнь начала передаваться от человека к человеку, должен быть очень тесный контакт.
Случаи заражения людей присутствуют, хотя раньше эта болезнь была только среди животных.
— Вероятность серьезных вспышек на территории Российской Федерации крайне мала, — сказала она 360.ru.
Механизм распространения оспы обезьян кардинально отличается от классической оспы, этот недуг передается через кожу, постельное белье, а вот воздушно-капельным путем — нет.
Симптомы болезни: лихорадка, общее недомогание, сыпь на местах тесного контакта. Появляются пятнышки, которые растут и становятся уплотнениями, а затем переходят в пузырьки. На коже в местах поражения образуется корка. Обычно оспа обезьян проходит без лечения.
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с этом «Газете.Ru» отметил, что вспышки оспы обезьян в наших условиях с большой вероятностью ждать не стоит. Диагностика в России существует, лечение стандартизировано. Летальность низкая.
Тем временем, в Московской области подтверждены два случая оспы обезьян. Пациентов лечат в Домодедовской больнице. Пока специального лекарства от вируса нет, сообщает Царьград.