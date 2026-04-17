Родители свердловских выпускников будут сдавать ЕГЭ

На Урале родители выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 22 апреля пройдет Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Срез знаний по русскому языку проведут на базе гимназии № 2, которая располагается в переулке Пестеревском. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Свердловские власти также присоединятся к процедуре.

— Ожидается, что в сдаче единого государственного экзамена по русскому языку вместе с родителями выпускников примет участие первый заместитель министра образования Свердловской области Жанна Фрицко, — сказано в сообщении.

Это мероприятие позволит родителям выпускников изнутри оценить экзамен. Они лично посетят аудитории, рабочие места школьников.

Взрослым предстоит посмотреть, как проходит печать материалов для экзаменов. А также на собственном опыте проверить, как организована процедура сдачи единого государственного экзамена.