Родители свердловских выпускников будут сдавать ЕГЭ

В Екатеринбурге 22 апреля пройдет Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Срез знаний по русскому языку проведут на базе гимназии № 2, которая располагается в переулке Пестеревском. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.
Свердловские власти также присоединятся к процедуре.
— Ожидается, что в сдаче единого государственного экзамена по русскому языку вместе с родителями выпускников примет участие первый заместитель министра образования Свердловской области Жанна Фрицко, — сказано в сообщении.
Это мероприятие позволит родителям выпускников изнутри оценить экзамен. Они лично посетят аудитории, рабочие места школьников.
Взрослым предстоит посмотреть, как проходит печать материалов для экзаменов. А также на собственном опыте проверить, как организована процедура сдачи единого государственного экзамена.