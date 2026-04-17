Прямые авиарейсы запустят между Беларусью и Карелией в мае

Полеты российской компании будут сезонными — они продлятся почти до середины сентября и будут выполняться раз в неделю.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Прямое авиасообщение между Беларусью и Карелией начнет действовать в мае, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

«3 мая российская авиакомпания “Северсталь” открывает летний сезон полетов по маршруту Минск — Петрозаводск, который продлится по 13 сентября», — рассказали в Минтрансе.

Полеты будут осуществляться раз в неделю на самолетах Bombardier CRJ-200, вмещающих 50 пассажиров. Время в пути составит 1 час 40 минут.

Республика Карелия славится своей уникальной природой, где можно насладиться живописными горами, хвойными лесами, водопадами, островами, реками и озерами.

Путин и Лукашенко прогулялись по острову Валаам и поспорили о погоде (видео) >>>.

Среди известных достопримечательностей — горный парк «Рускеала» (мраморный каньон), острова Кижи (шедевры деревянного зодчества), Валаам (древний монастырь), водопад Кивач, Ладожские шхеры.

Ладожские шхеры помимо всего прочего — это национальный парк, в котором есть множество растений и животных, которые занесены в Красные книги России и Карелии. Острова богаты ягодами, а в проливах водится около 53 видов рыбы.