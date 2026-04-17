В Пермском крае запустили экскурсию «Этнокалейдоскоп Прикамья»

Интерактивную экскурсию «Этнокалейдоскоп Прикамья» запустили в Пермском крае при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике региона.
Экскурсия знакомит с народами региона: коми-пермяками, русскими, татарами, башкирами, марийцами и удмуртами. Она проходит в музее «Хохловка»: туристы заходят в марийскую усадьбу и дом русского крестьянина, сравнивают национальные костюмы, участвуют в играх и узнают о праздниках. В конце — угощение блинами и чак‑чаком, а также мастер‑класс по сувенирам.
«В Год единства народов России туризм совершенно точно является не только отраслью экономики, но и инструментом укрепления межнационального согласия, межкультурного диалога и продвижения национального наследия. И Прикамью есть что предложить своим гостям», — прокомментировал министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин.
