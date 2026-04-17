Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае запустили экскурсию «Этнокалейдоскоп Прикамья»

Она проходит в музее «Хохловка» и знакомит гостей с народами региона.

Источник: Национальные проекты России

Интерактивную экскурсию «Этнокалейдоскоп Прикамья» запустили в Пермском крае при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике региона.

Экскурсия знакомит с народами региона: коми-пермяками, русскими, татарами, башкирами, марийцами и удмуртами. Она проходит в музее «Хохловка»: туристы заходят в марийскую усадьбу и дом русского крестьянина, сравнивают национальные костюмы, участвуют в играх и узнают о праздниках. В конце — угощение блинами и чак‑чаком, а также мастер‑класс по сувенирам.

«В Год единства народов России туризм совершенно точно является не только отраслью экономики, но и инструментом укрепления межнационального согласия, межкультурного диалога и продвижения национального наследия. И Прикамью есть что предложить своим гостям», — прокомментировал министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.