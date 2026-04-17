В Петербурге представили историю Концертного зала на Английской набережной

Экскурсионная программа «От Англиканской церкви к Концертному залу. История здания на Английской набережной, 56» прошла в Концертном зале на Английской набережной Санкт-Петербурга. Мероприятие состоялось 11 и 12 апреля при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в комитете по культуре города.
Программу представил Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина. Гостям рассказали историю здания на Английской набережной — бывшей Англиканской церкви, памятника архитектуры федерального значения. В 2016 году его передали театру, затем отреставрировали, и в этом году пространство открылось как новая концертная площадка.
На экскурсии участники узнали, как менялось здание с XVIII века до наших дней, познакомились с историей Английской набережной и людьми, связанными с этим местом. Отдельное внимание уделили интерьерам Концертного зала: английским витражам, мозаикам и викторианскому декору. Завершилась программа звучанием органа Brindley & Foster 1877 года — единственного в России инструмента этой фирмы.
