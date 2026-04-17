Денис Мантуров посетил ведущие промышленные предприятия Оренбуржья

Оренбуржье — регион с мощным промышленным заделом. Обеспечивать технологическую независимость поручил президент. Губернатор доложил первому вице-премьеру, что в прошлом году в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в области появился специализированный центр БАС. Для региона это точка роста. Местные беспилотники уже применяют в лесном хозяйстве и нефтегазовой отрасли. Совсем скоро запустят доставку товаров с помощью дронов и обработку сельхозземель.