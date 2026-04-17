Денис Мантуров посетил ведущие промышленные предприятия Оренбуржья

Первый заместитель председателя федерального правительства Денис Мантуров приехал в Оренбургскую область. Вместе с губернатором Евгением Солнцевым гость побывал на ведущих предприятиях промышленного и оборонного комплекса.
Оренбуржье — одна из немногих территорий в мире, где делают серийное автоматизированное и роботизированное оборудование для пищевой промышленности. Компания «ОК-инжиниринг» выпускает такую технику благодаря поддержке федерального и регионального Фонда развития промышленности. В планах предприятия — запустить линию для первичной переработки, выпуска полуфабрикатов, готовых мясных продуктов и упаковочных решений для крупных мясоперерабатывающих заводов России.
На «Заводе бурового оборудования» чиновнику показали самоходную установку ZBO S50. Это первая в стране машина такого класса, которую полностью придумали и собрали отечественные инженеры. Завод выпускает буровое оборудование с системой цифровизации и передачей телеметрии. Это помогает качественно оцифровывать данные геологоразведки.
Денису Мантурову также продемонстрировали испытательный стенд «Гранит». Он первый в России, умеющий воспроизводить настоящие буровые процессы. Благодаря государственной помощи предприятие отремонтировало и перестроило корпуса, купило высокотехнологичные станки и открыло роботизированный цех по выпуску универсальных стальных бурильных труб.
Оренбуржье — регион с мощным промышленным заделом. Обеспечивать технологическую независимость поручил президент. Губернатор доложил первому вице-премьеру, что в прошлом году в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в области появился специализированный центр БАС. Для региона это точка роста. Местные беспилотники уже применяют в лесном хозяйстве и нефтегазовой отрасли. Совсем скоро запустят доставку товаров с помощью дронов и обработку сельхозземель.
Евгений Солнцев выразил благодарность Денису Мантурову за внимание к региону и за поддержку предприятий.