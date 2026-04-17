Звезда сериалов «Друзья» и «Женаты и с детьми» госпитализирована: что случилось с Кристиной Эплгейт

Американская актриса Кристина Эпплгейт, известная по сериалам «Друзья» и «Женаты и с детьми», была экстренно доставлена в больницу Лос-Анджелеса. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на осведомленные источники.
Точная причина госпитализации пока не раскрывается. Известно лишь то, что актриса была помещена в медучреждение еще в конце марта. В настоящее время Эпплгейт все еще борется с рассеянным склерозом. Ей поставили этот диагноз в июне 2021 года.
Стоит отметить, что Эпплгейт является лауреатом и семикратной номинанткой на престижную премию «Эмми». За свою карьеру она снялась в десятках фильмов и сериалов. Среди всех ее работ больше всего выделяется фильм «Не говори маме, что няня умерла».
