Звезда сериалов «Друзья» и «Женаты и с детьми» госпитализирована: что случилось с Кристиной Эплгейт

TMZ: Кристину Эпплгейт экстренно доставили в больницу Лос-Анджелеса.

Источник: Комсомольская правда

Американская актриса Кристина Эпплгейт, известная по сериалам «Друзья» и «Женаты и с детьми», была экстренно доставлена в больницу Лос-Анджелеса. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на осведомленные источники.

Точная причина госпитализации пока не раскрывается. Известно лишь то, что актриса была помещена в медучреждение еще в конце марта. В настоящее время Эпплгейт все еще борется с рассеянным склерозом. Ей поставили этот диагноз в июне 2021 года.

Стоит отметить, что Эпплгейт является лауреатом и семикратной номинанткой на престижную премию «Эмми». За свою карьеру она снялась в десятках фильмов и сериалов. Среди всех ее работ больше всего выделяется фильм «Не говори маме, что няня умерла».

Ранее KP.RU сообщал, что недавно из больницы выписали советского и латвийского композитора Раймонда Паулса. Он перенес операцию. Однако Паулс до сих пор не раскрывает свой недуг.