КСИР сообщил, что в Ормузском проливе действует новый режим судоходства

Командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции объявило о введении нового порядка судоходства в Ормузском проливе. Теперь гражданские суда смогут двигаться только по строго определённому маршруту.
«Новый порядок в Ормузском проливе предусматривает: 1. Гражданские суда могут передвигаться только по определенному маршруту. 2. Движение военных судов через пролив по-прежнему запрещено. Передвижение возможно только с разрешения ВМС КСИР», — говорится в публикации в соцсети X.
Новый режим начнёт действовать сразу после того, как вступит в силу режим прекращения огня в Ливане. Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на время перемирия в Ливане проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт.
Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Ирану за решение открыть Ормузский пролив. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.