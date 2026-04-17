КСИР сообщил, что в Ормузском проливе действует новый режим судоходства

КСИР сообщил, что движение в Ормузском проливе возможно только с их разрешения.

Источник: Комсомольская правда

Командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции объявило о введении нового порядка судоходства в Ормузском проливе. Теперь гражданские суда смогут двигаться только по строго определённому маршруту.

«Новый порядок в Ормузском проливе предусматривает: 1. Гражданские суда могут передвигаться только по определенному маршруту. 2. Движение военных судов через пролив по-прежнему запрещено. Передвижение возможно только с разрешения ВМС КСИР», — говорится в публикации в соцсети X.

Новый режим начнёт действовать сразу после того, как вступит в силу режим прекращения огня в Ливане. Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на время перемирия в Ливане проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт.

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Ирану за решение открыть Ормузский пролив. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
